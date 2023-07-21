RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023, за который просят 640 и 665 долларов за версиях с 6-ядерным чипом AMD Ryzen 5 7640HS и с 8-ядерным процессором Ryzen 7 7840HS. Обе конфигурации характеризуются 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400 и SSD 512 ГБ. Старшая версия выделяется наличие интегрированной графики AMD Radeon 780M, которая позволяет играть в современные игры в разрешении Full HD.

Ноутбук также может похвастаться цельнометаллическим корпусом толщиной 14,9 мм, LTPS-экраном с разрешением 3,2К, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 500 кд/кв.м, батареей ёмкостью 72 Втч и дактилоскопом в кнопке включения.
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