RedmiBook Pro 15 готовится к релизу

На прошлой неделе Xiaomi подтвердила, что скоро выпустит новый ноутбук RedmiBook Pro с процессором Intel Core 11-го поколения на борту. Сегодня компания сообщила, что RedmiBook Pro выйдет в релиз уже в феврале. Более того, недавние отчеты показали, что следующий ноутбук под брендом Redmi будет называться RedmiBook Pro 15. Точные конфигурации RedmiBook Pro 15 пока неизвестны. Однако на прошлой неделе на Geekbench 5 были замечены версии ноутбука с процессорами Core i5 и i7 11-го поколения. Отчёт бенчмарка показал, что версия процессора Core i5-11300H и версия процессора Core i7-11370H оснащены 16 ГБ оперативной памяти и предустановлены ОС Windows 10. В то же время модели RedmiBook 15S с процессорами AMD Ryzen также были замечены на той же платформе для тестирования. Версия процессора Ryzen 5 5600H была замечена с вариантами оперативной памяти 8 ГБ и 16 ГБ, тогда как модель Ryzen 7 5800H была замечена с 16 ГБ ОЗУ.