RedmiBook Pro 2022 поступит в продажу 17 марта

Бренд Xiaomi Redmi собирается выпустить новый ноутбук на этой неделе. 17 марта, в 19:00 RedmiBook Pro 2022 будет анонсирован для китайского рынка.

Недавно RedmiBook Pro (2022) был замечен в Geekbench 5 с новейшим процессором Intel Core i7-12650H 12-го поколения. Этот процессор имеет 10 ядер, включая шесть ядер производительности и четыре ядра эффективности. Этот процессор повышает энергопотребление до 4,7 ГГц и 45 Вт. Ноутбук набрал 1800 баллов в одноядерном тесте и 11872 балла в многоядерном тесте. Официальной информации о новом RedmiBook пока нет, но основываясь на цитируемом заявлении из новостей об анонсах, мы ожидаем увидеть тонкий и легкий ноутбук.
Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 2022
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