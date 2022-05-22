RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022 получит 3,2К-экран

Компания Xiaomi поделилась тизером, посвященным еще не представленному официально ноутбуку RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022. Сообщается, что аппарат получит 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 3,2К, частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, значением DeltaE менее 1,5 единиц и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB.

Также источники прочат ноутбуку восьмиядерный APU AMD Ryzen 7 6800H с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и тактовой частотой до 4,7 ГГц, клавиатуру с подсветкой, стереодинамики и батарею ёмкостью 72 Втч. А вот дискретной видеокарты в ноутбуке не будет. Официальный релиз RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022 состоится уже 24 мая.