RedmiBook Pro на Tiger Lake-H35 готов к выходу

Компания Xiaomi поделилась изображениями нового ноутбука RedmiBook Pro, выход которого состоится 25 февраля. Лэптоп должен получить процессор Intel Core одиннадцатого поколения (как минимум, сообщается о модели Core i7 семейства Tiger Lake-H35), дискретный графический ускоритель GeForce MX450, экран с разрешением 2К, интерфейс HDMI, металлический корпус, быстрый накопитель NVMe, сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, полноразмерную клавиатуру с подсветкой и веб-камеру. Предыдущие слухи прочили грядущей новинке 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Windows 10.