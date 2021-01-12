Ноутбуки RedmiBook Pro получат чипы Intel Tiger Lake-H35

Компания Xiaomi объявила о том, что новые ноутбуки RedmiBook Pro получат только что представленные процессоры Intel Core одиннадцатого поколения Tiger Lake-H35. Линейка включает три четырёхъядерных восьмипоточных процессора i7-11375H (3,3-5,0), i7-11370H (3,3-4,8) и i5-11300H (3,1-4,4) с TDP от 28-35 Вт, адаптером Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), встроенным движком ускорения задач ИИ и поддержкой Thunderbolt 4. Что до ноутбуков RedmiBook Pro, то они также получат обновленный дизайн, более тонкий и лёгкий корпус. Официальная презентация новинок ожидается уже в следующем месяце.