Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес публики к новому ноутбуку RedmiBook Pro, выход которого ожидается в феврале. На этот раз был опубликован тизер с крышкой устройства. Надпись на тизере гласит, что RedmiBook Pro получит совершенно новую технологию, не применявшуюся ранее.

Ранее стало известно, что ноутбук получит процессоры Intel Core i5 и Core i7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Windows 10. Также в ноутбук вернется встроенная веб-камера, которая отсутствовала в предыдущем поколении.