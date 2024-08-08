Регулятор раскрыл параметры Realme 13+

Сегодня утром компания Realme представила смартфон Realme 13, а через несколько часов в базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о модели Realme 13+. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой с тактовой частотой 2,5 ГГц (скорее всего, MediaTek Dimensity 7300), 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, слотом для карты памяти microSD, корпусом с размерами 161,7:74,7:7,6 мм и массой 185 граммов. Что до дизайна, то здесь грядущая новинка почти не будет отличаться от базовой модели Realme 13.