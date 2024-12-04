Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, который будет представлен 11 декабря в Китае. Итак, в оснащение новинки вошел 6,76-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780:1264 точки и частотой обновления изображения 120 Гц, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 4-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 9300+, основная камера с датчиками разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширокоугольная оптика), селфи-камера разрешением 16 Мп, батарея ёмкостью 7000 мАч, поддержка 80-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпус с габаритами 162,55:76,39:8,56 мм и массой 213,4 грамма.