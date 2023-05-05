Рекламный постер раскрыл параметры OPPO A98 5G

В сети появился рекламный постер смартфона OPPO A98 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, боковой дактилоскопический сенсор в клавише питания, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки и операционную систему Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS.

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