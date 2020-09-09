Рекламное видео Moto Razr 2020 утекло в сеть

В сети появился официальный трейлер складного смартфона Moto Razr 2020, презентация которого состоится уже через несколько часов. По предварительным данным, аппарат получит гибкий 6,2-дюймовый P-OLED-дисплей, 2,7-дюймовый дополнительный экран, аккумулятор ёмкостью 2800 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, тыльную камеру разрешением 48 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, восьмиядерную платформу Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также поддержку eSIM.

Комментарии и отзывы Moto Razr 2020
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