Рекламное видео Sony Xperia 5 II утекло в сеть

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился официальным рекламным роликом смартфона Sony Xperia 5 II, который будет представлен только 17 сентября. Видео раскрывает фокусное расстояние объективов основной камеры: 24 мм, 16 и 70 мм в 35-мм эквиваленте.

По предварительным данным, аппарат получит 6,1-дюймовый HDR OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и скоростью отклика сенсорного слоя 240 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп («сверхширик») и 12 Мп (телефото), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, симметричный порт USB Type-C и корпус с размерами 158:68:8 мм.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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