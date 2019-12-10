Рекордные продажи наушников Huawei FreeBuds 3 в России

На той неделе начался российский старт продаж наушников Huawei FreeBuds 3, который были раскуплены как горячие пирожки. Напомним, что первые 200 человек посетившие в Москве (ТЦ «Авиапарк») торжественную часть релиза Freebuds 3, в подарок получили эти бонусные наушники. За первые три часа было раскуплено 450 пар. Это самый рекордный показатель с продаж наушников компании Huawei.

Устройство характеризуется чипом Kirin1, Bluetooth 5.1 и низким энергопотреблением, технологией активного шумоподавления, поддержкой беспроводной зарядки, качественным микрофоном со снижением шума ветра.