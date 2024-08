Релиз Samsung One UI 7 перенесли на сентябрь

Программа бета-тестирования прошивки Samsung One UI 7 на базе операционной системы Android 15 изначально должна была стартовать в июле текущего года, но сейчас уже вторая половина августа, а обновление так и не вышло, так что можно предположить, что программа была отложена из-за каких-то технических проблем. Инсайдеры теперь заявляют, что компания Samsung готовится запустить её в сентябре текущего года. Примечательно, что причиной задержки является целая вереница проблем — компания ждёт выпуска обновления One UI 6.1.1, которое, как оказалось, тоже было отложено на неопределённый срок из-за трудностей с интеграцией некоторых модулей. А так как этот апдейт задержался, то и «семёрку» решили перенести — не может же она выйти раньше.

Стоит отметить, что на самом деле на данный момент компания Samsung ещё официально не объявила о выпуске обновления One UI 6.1.1 для устройств за пределами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, так что вся информация от инсайдеров является просто предположениями, которые на самом деле могут существенно отличаться от реального положения дел. Например, уже не первую неделю поступают противоречивые сообщения о доступности обновления для Galaxy A34 — некоторые источники утверждают, что обновление One UI 6.1.1 уже распространяется на смартфоне в режиме бета-теста, в то время как другие инсайдеры заявляют, что этот смартфон останется на One UI 6.1 и апдейта не получит вовсе. Будем ждать официальной информации по этому поводу.