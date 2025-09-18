Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи

Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, включая функцию фильтрации звонков и редизайн Liquid Glass, пользователи начали массово жаловаться на ускоренный расход заряда. На форумах и в социальных сетях появились сообщения, что батарея на некоторых iPhone разряжается всего за несколько часов, а также фиксируются зависания приложений, подтормаживания экрана и неудобство от нового интерфейса. В компании уже отреагировали на волну критики и объяснили причины происходящего. Apple заявила, что подобные проблемы вполне закономерны после масштабного обновления и поводов для беспокойства нет.

По словам компании, система в первые дни после апдейта выполняет ряд ресурсоёмких фоновых задач — индексирует файлы, перераспределяет данные и оптимизирует работу. Из-за этого нагрузка на процессор и батарею возрастает, а телефон может работать медленнее и сильнее нагреваться. Помимо фоновых процессов, на расход энергии влияют и новые функции, которые требуют больше ресурсов. Обновлённый дизайн и более сложные визуальные элементы также нагружают систему, что дополнительно сказывается на автономности. Обычно такие проблемы исчезают через несколько дней. Но несмотря на разъяснения Apple, многие считают, что подобные ошибки должны устраняться до релиза, ведь после установки обновления ожидается как минимум прежний уровень стабильности и автономности, а не ухудшение опыта использования.
