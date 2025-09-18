Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи

По словам компании, система в первые дни после апдейта выполняет ряд ресурсоёмких фоновых задач — индексирует файлы, перераспределяет данные и оптимизирует работу. Из-за этого нагрузка на процессор и батарею возрастает, а телефон может работать медленнее и сильнее нагреваться. Помимо фоновых процессов, на расход энергии влияют и новые функции, которые требуют больше ресурсов. Обновлённый дизайн и более сложные визуальные элементы также нагружают систему, что дополнительно сказывается на автономности. Обычно такие проблемы исчезают через несколько дней. Но несмотря на разъяснения Apple, многие считают, что подобные ошибки должны устраняться до релиза, ведь после установки обновления ожидается как минимум прежний уровень стабильности и автономности, а не ухудшение опыта использования.