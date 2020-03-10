Релиз iPhone 12 сильно перенесут

Коронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то восстановить производство, а это довольно трудно. К примеру, в компании Apple сотрудникам было запрещено посещать страны Азии, чтобы не подхватить опасный вирус, однако это существенно усложнит процесс создания нового смартфона iPhone 12, так как основные мощности находятся именно в Китае. И если никак не работать с заводами на этой территории, то и смартфон iPhone 12 никак не смогут производить, для этого нужно участие сотрудников, инженеров и так далее. В итоге запуск флагманского iPhone 12 могут перенести на достаточно большой срок из-за того, что продукт просто не успеют к тому моменту произвести в нужном количестве.