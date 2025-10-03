Релиз iPhone 17 обогатил компанию LG

В этом году Apple сосредоточила усилия на модернизации iPhone 17, оснастив его рядом улучшений и при этом сохранив прежнюю цену. Такой шаг не только заметно повысил спрос на смартфон, но и принес серьёзную выгоду одному из поставщиков дисплеев компании — LG. Рост заказов на OLED-панели позволит южнокорейскому производителю показать крупнейшую операционную прибыль за последние пятнадцать кварталов, то есть почти за четыре года. Благодаря наплыву заказов LG буквально «улыбается по дороге в банк» — всё это стало возможным из-за повышенного спроса на iPhone 17. По данным исследовательской компании UBI Research, LG поставит 45,6 миллиона OLED-панелей, тогда как Samsung обеспечит Apple 78 миллионов штук. Рост поставок напрямую означает увеличение выручки и прибыли, и потому LG готова показать рекордный показатель за 15 кварталов.

По оценке Daishin Securities, в третьем квартале 2025 года операционная прибыль компании составит 448 миллиардов вон, что эквивалентно 332,4 миллиона долларов, при общей выручке в 6,87 триллиона вон, или 5,1 миллиарда долларов. Кроме того, аналитики прогнозируют, что и следующий год будет для LG весьма успешным — ожидается около 1 триллиона вон операционной прибыли, то есть примерно 741,9 миллиона долларов. Однако стоит учитывать, что подобные расчёты напрямую зависят от текущего уровня спроса на iPhone 17. Если интерес к устройству снизится, прибыль LG тоже может просесть. И всё же удивительно, как один клиент способен радикально изменить положение крупного поставщика.
