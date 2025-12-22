Релиз iPhone Fold пока что под вопросом

Одним из ключевых отличий iPhone Fold от большинства других складных смартфонов считается внутренний дисплей без видимой складки — ранее сообщалось, что Apple удалось добиться этого технологического рубежа. Однако, как выясняется, определённые технические сложности всё ещё сохраняются и мешают компании достичь действительно безупречного внешнего вида, с которым не смогли справиться даже такие гиганты, как Samsung, несмотря на выпуск устройств вроде тройного складного Galaxy Z TriFold. Чтобы преодолеть эти препятствия, Apple тестирует технологию ультратонкого гибкого стекла Ultra-Thin Flexible Glass, однако доведение этого компонента до идеала может занять ещё несколько месяцев.

Поскольку внутренний дисплей выполнен из тонкого стекла, он отличается высокой мягкостью и подвержен появлению потёртостей и царапин, поэтому Apple необходимо найти баланс между прочностью и возможностью без проблем складывать iPhone Fold без негативного влияния на слой Ultra-Thin Flexible Glass. Судя по утверждениям инсайдеров, ряд технических вопросов всё ещё остаётся нерешённым, однако с учётом того, что запуск iPhone Fold ожидается не ранее следующего сентября, у компании есть достаточно времени, чтобы довести конструкцию до ума. Примечательно, что о применении Ultra-Thin Flexible Glass со стороны Samsung ничего не сообщается, поэтому пока что сложно понять, намерена ли корейская компания полностью избавиться от складок в своих следующих моделях.
