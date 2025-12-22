Релиз iPhone Fold пока что под вопросом

Поскольку внутренний дисплей выполнен из тонкого стекла, он отличается высокой мягкостью и подвержен появлению потёртостей и царапин, поэтому Apple необходимо найти баланс между прочностью и возможностью без проблем складывать iPhone Fold без негативного влияния на слой Ultra-Thin Flexible Glass. Судя по утверждениям инсайдеров, ряд технических вопросов всё ещё остаётся нерешённым, однако с учётом того, что запуск iPhone Fold ожидается не ранее следующего сентября, у компании есть достаточно времени, чтобы довести конструкцию до ума. Примечательно, что о применении Ultra-Thin Flexible Glass со стороны Samsung ничего не сообщается, поэтому пока что сложно понять, намерена ли корейская компания полностью избавиться от складок в своих следующих моделях.