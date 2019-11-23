Релиз первого обновления Xiaomi Mi Watch

Компания Xiaomi поделилась информацией о том, что предположительно в декабре выйдет первое обновление прошивки MIUI for Watch, которая была представлена с часами Mi Watch несколько недавно. Оно должно убрать некоторые проблемы у устройства, такие как: медленная зарядка и нерабочие звонки у некоторых сотовых операторов. Напомним, что звонки являются особенностью данных часов. Также, как утверждают руководители, обновление улучшит работу различных функций, например, первое сопряжение, геолокацию для погоды.

Mi Watch характеризуются платформой Snapdragon Wear 3100, микрофоном, динамиком, модулем NFC и набором датчиков для обеспечения фитнес-функциональности. Часы работают на базе Wear OS от Google, поверх которой установлена специальная версия MIUI.