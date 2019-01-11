Ремешок Aura Band для Apple Watch отслеживает состав тела, вес и многое другое

В то время как Apple Watch также отслеживает активность и тренировки пользователей, есть новый аксессуар, который также отслеживает другие показатели здоровья, которые не отслеживаются Apple Watch.

Aura Band - это простой ремешок для ваших Apple Watch, который включает датчики встроенные в два металлических компонента, в цветной прорезиненный ремешок. Устройство может измерять состав тела, отслеживать уровень гидратации и оценивать риск сердечной недостаточности, а затем отображать эти данные прямо на Apple Watch.

Aura Band использует технологию с 4-точечной электродной системой для отслеживания потери веса и других изменений во всем теле. Выполнить измерение так же просто, как и любое из измерений Apple Watch. Откройте приложение часов Aura, нажмите кнопку на ремешке, затем держите электроды в течение пяти секунд. Все данные будут отображаться и синхронизироваться с Apple HealthKit. Недостатком является то, что группа выполнена в ярких цветах, которые могут не соответствовать вкусу каждого пользователя. Аура Band будет запущен в конце этого года, цены пока неизвестны.