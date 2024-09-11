Ремонт экрана Huawei Mate XT обойдется в 1375 долларов

Компания Huawei опубликовала официальный прайс-лист на ремонт представленного пару дней назад складного смартфона Mate XT. Его цена составляет 2800 долларов. Итак, ремонт дисплея со всем механизмом будет стоить 1125 долларов при условии утилизации старого экрана. Ремонт материнской платы с оперативной и флеш-памятью будет стоить 1280 долларов за версию с 16/512 ГБ и 1500 долларов за конфигурацию с 16 ГБ/1 ТБ. За ремонт левой крышки с модулями основной камеры придется выложить 195 долларов. Отремонтировать две другие крышки будет стоить по 55 долларов. Напомним, что Mate XT получил гибкий 10,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232:3184 пикселей, 7,9-дюймовый экран в двойном режиме или 6,4-дюймовый в одинарной.