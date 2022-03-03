Рендер Google Pixel 7 Pro демонстрирует изменения в дизайне камеры

Google обновил дизайн своих флагманских смартфонов серии Pixel в прошлом году, выпустив Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Похоже, что для его преемника компания сохранит тот же дизайн, но внесет некоторые незначительные изменения.

На основе просочившихся рендеров Technizo Concept создала концептуальное видео дизайна смартфона. Похоже, что телеобъектив перископа на задней панели телефона теперь отделен от двух других объективов.

Что касается технических характеристик, говорят, что устройство оснащено 6,7-дюймовым или 6,8-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем и разрешением экрана QHD+ (1440p), а также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Также ожидается, что он будет оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем. Модели серии Pixel 6 были первыми, оснащенными собственным процессором Tensor компании и ожидается, что будущие модели будут оснащены чипсетом Google Tensor второго поколения и будут предлагать до 512 ГБ встроенной памяти.
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