Рендер Poco F4 GT просочился в преддверии запуска

Poco F4 GT готовится к глобальному запуску 26 апреля, и в преддверии его официального запуска появилась новая утечка смартфона. Сообщается, что Poco F4 GT будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass. Также сообщается, что смартфон оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 1. В спецификациях указано, что Poco F4 GT может быть переименованной версией Redmi K50 Gaming Edition, которая была запущена в Китае в феврале.

Согласно отчету, Poco F4 GT — это игровой смартфон, задняя часть телефона разработана таким образом, чтобы указывать на игровой фон телефона. Говорят, что он снова будет иметь желтый цвет (цвет бренда Poco). Говорят, что устройство оснащено различными кнопками на корпусе, которые были специально разработаны для геймеров. В дополнение к желтой версии Poco F4 GT будет доступен в трех цветах: Cyber ​​Yellow, Knight Silver и Stealth Black. Что касается задних камер, то Poco F4 GT будет оснащен 64-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX686. На данный момент информации о дополнительных камерах нет.