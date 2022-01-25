Рендер концепта Motorola Frontier

Пару недель назад стало известно, что Motorola работает над новым флагманским устройством под кодовым названием Frontier. Говорят, что это устройство оснащено чипом Snapdragon следующего поколения и 200-мегапиксельной камерой.

Ранние рендеры показали, что устройство будет иметь изогнутый экран с узкими рамками сверху и снизу и вырезом для селфи-камеры. На задней панели будет расположен модуль для тройной камеры со светодиодной вспышкой. Согласно просочившимся спецификациям, устройство будет предлагать изогнутый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. Модуль камеры на Frontier 22 будет оснащен 200-мегапиксельным основным датчиком, который, как говорят, является датчиком изображения Samsung S5KHP1. Кроме того, устройство будет предлагать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung SKJN1SQ03 и 12-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX663. Устройство будет оснащено до 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5) и 256 ГБ хранилища UFS 3.1, он будет работать под управлением Android 12. Другие функции включают Wi-Fi 6E, USB-C, Bluetooth 5.2, поддержку двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.