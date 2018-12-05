Рендер нового смартфона Sony Xperia XZ4

На прошлой неделе в интернете появился рендер Sony Xperia XZ4 с тройной камерой и высоким 6,5 дюймовым дисплеем. В рендере предполагается что аудио разъем отсутствует.

Новый Xperia XZ4 будет оснащен чипсетом Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и объемом 64 ГБ или 256 ГБ. Сообщается, что устройство поставляется со сканером отпечатков пальцев сбоку. На передней панели будет установлена одиночная камера с супер широкоугольным объективом. Также известно что он будет оснащен аккумулятором на 3,900 мАч и будет работать под управлением Android Pie.