Рендер смартфона Moto Z4

Компания Motorola работает над четвертой моделью смартфона серии Z под названием Moto Z4.

Пресс-релиз Moto Z4 поступает из надежного источника и показывает, что телефон будет поставляться с дизайном, который очень похож на дизайн его предшественника, Moto Z3. Единственное заметное отличие, которое видно, это дисплей от края до края с надрезом в виде капли для размещения камеры для селфи. Телефон имеет тонкие рамки по бокам, сверху и снизу. Moto Z4 будет иметь только одну основную камеру, которая, представляет собой 48-мегапиксельный сенсор от Sony. Сзади имеется 16-контактный разъем Pogo, который позволит пользователям подключать Moto Mods. Датчик отпечатков пальцев не виден на устройстве, что говорит о том, что в телефоне будет встроен датчик отпечатков пальцев в дисплей. Кнопка включения телефона и регулятор громкости расположены на левой стороне. Что касается спецификаций, ожидается, что Moto Z4 будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 855 от компании Qualcomm. Как и его предшественник, телефон будет поддерживать 5G через мод 5G Moto. Ожидается, что смартфон сохранит 3,5-мм разъем для наушников и будет иметь порт USB Type-C. К сожалению, никаких других подробностей о технических характеристиках телефона на данный момент нет.