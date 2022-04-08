Рендер смартфона Samsung Galaxy A54 5G появился в сети

Samsung недавно выпустила смартфон Galaxy A53 5G. Не прошло и месяца, как появились предполагаемые концептуальные рендеры и ключевые характеристики его преемника, Galaxy A54 5G.

По слухам, Samsung Galaxy A54 5G будет иметь 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, как и его предшественник. Концептуальные рендеры предполагают наличие прямоугольного островка камеры на задней панели, в котором размещены четыре камеры и светодиодная вспышка. Также показано, что он имеет изогнутые края и вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры по центру. Информации о том, какой чипсет может поставляться с Galaxy A54 5G, пока нет. Ожидается, что телефон будет выпущен с двумя вариантами памяти — 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Он также может иметь слот microSD для увеличения емкости памяти телефона. В телефоне будет установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.