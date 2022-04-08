Рендер смартфона Samsung Galaxy A54 5G появился в сети

Samsung недавно выпустила смартфон Galaxy A53 5G. Не прошло и месяца, как появились предполагаемые концептуальные рендеры и ключевые характеристики его преемника, Galaxy A54 5G.

По слухам, Samsung Galaxy A54 5G будет иметь 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, как и его предшественник. Концептуальные рендеры предполагают наличие прямоугольного островка камеры на задней панели, в котором размещены четыре камеры и светодиодная вспышка. Также показано, что он имеет изогнутые края и вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры по центру. Информации о том, какой чипсет может поставляться с Galaxy A54 5G, пока нет. Ожидается, что телефон будет выпущен с двумя вариантами памяти — 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Он также может иметь слот microSD для увеличения емкости памяти телефона. В телефоне будет установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Утечка эскизов Realme 9 Pro…
Утечка эскизов Realme 9 ProСегодня в интернете появились новые эскизы грядущего Realme 9 Pro. Согласно эскизам, Realme 9 Pro будет и…
Redmi K50 Gaming Edition получит очень мощный вибромотор…
Redmi K50 Gaming Edition получит очень мощный вибромоторАвторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K50 Gaming Ed…
Смартфоны Redmi K50 получат Snapdragon 870, Dimensity 8000 и…
Смартфоны Redmi K50 получат Snapdragon 870, Dimensity 8000 иНадежный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, …
Флагманский Motorola Edge 30 Ultra получит стилус в комплект…
Флагманский Motorola Edge 30 Ultra получит стилус в комплектС 2011 года, когда Samsung представила первый Galaxy Note, перо S Pen стало ведущим доступным цифровым мо…
Xiaomi Mi 10S получает стабильное обновление MIUI 13…
Xiaomi Mi 10S получает стабильное обновление MIUI 13Xiaomi выпустила MIUI 13 в конце декабря 2021 года. С тех пор компания внедряет пользовательский интерфей…
Глобальная версия Vivo T1 получит 50-Мп камеру …
Глобальная версия Vivo T1 получит 50-Мп камеру Сетевые источники поделились подробностями о глобальной версии смартфона Vivo T1, которая будет представл…
Появились первые характеристики Motorola Moto G52…
Появились первые характеристики Motorola Moto G52Полгода назад Motorola представила смартфоны Moto G71, G51, G41 и G31, а сегодня стало известно о грядуще…
Смартфон Realme V25 получил 12 ГБ ОЗУ …
Смартфон Realme V25 получил 12 ГБ ОЗУ Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V15 5G, одной из особенностей которой ста…
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor