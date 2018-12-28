Рендер смартфона Xperia L3

В этом году на MWC, компания Sony представила Xperia xz2 и Xperia xz2 Compact в качестве своих первых почти-безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9. Вскоре после этого, на выставке IFA в августе, японский производитель мобильных телефонов представил Xperia XZ3. Все три смартфона поступили в качестве флагманских предложений. Сейчас компания работает над несколькими бюджетными телефонами, и одним из них, будет Xperia L3.

Предполагаемый Sony Xperia L3 на веб-сайте Федеральной комиссии связи, имеет идентификационный номер FCC PY7-50241M. Расположение номера FCC на смартфоне выявило несколько деталей, касающихся его дизайна. На рисунке показано устройство с более высоким дисплеем, возможно, с соотношением сторон 18:9. На верхней панели телефона находятся динамик, камера для селфи, индикатор уведомлений и другие датчики. Похоже, что Xperia L3 будет оснащен боковым датчиком отпечатка пальца, который будет расположен между клавишей включения и регулятором громкости. Дизайн предполагаемой Sony Xperia L3 на FCC очень похож на недавно просочившийся рендер на основе CAD и 360-градусное видео телефона.