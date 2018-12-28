Рендер смартфона Xperia L3

2018-12-28, Автор - Ganibal; Продукт - Xperia L3; [51]
В этом году на MWC, компания Sony представила Xperia xz2 и Xperia xz2 Compact в качестве своих первых почти-безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9. Вскоре после этого, на выставке IFA в августе, японский производитель мобильных телефонов представил Xperia XZ3. Все три смартфона поступили в качестве флагманских предложений. Сейчас компания работает над несколькими бюджетными телефонами, и одним из них, будет Xperia L3.

Предполагаемый Sony Xperia L3 на веб-сайте Федеральной комиссии связи, имеет идентификационный номер FCC PY7-50241M. Расположение номера FCC на смартфоне выявило несколько деталей, касающихся его дизайна. На рисунке показано устройство с более высоким дисплеем, возможно, с соотношением сторон 18:9. На верхней панели телефона находятся динамик, камера для селфи, индикатор уведомлений и другие датчики. Похоже, что Xperia L3 будет оснащен боковым датчиком отпечатка пальца, который будет расположен между клавишей включения и регулятором громкости. Дизайн предполагаемой Sony Xperia L3 на FCC очень похож на недавно просочившийся рендер на основе CAD и 360-градусное видео телефона.


Комментарии:
Актер Джек Блэк запустил канал на YouTub...
Актер Джек Блэк запустил канал на YouTubДжек Блэк запустил канал на YouTube, посвященный играм, еде и жизни. ...
Удаленный доступ к ПК через Smart TV...
Удаленный доступ к ПК через Smart TVМодели Smart TV от компании Samsung, выпущенные до 2019 года, получат возможность контролировать и отобра...
Мобильная станция от компании Volkswagen...
Мобильная станция от компании VolkswagenVolkswagen показала концепт мобильной станции, с зарядной мощность 360 кВт/ч и быстрой зарядкой 100 кВт п...
Бюджетные смартфоны Samsung могут иметь ...
Бюджетные смартфоны Samsung могут иметь Samsung подала патент более года назад, который недавно был обнародован. В нем описывается технология ЖК-...
Умный динамик Honor Yoyo...
Умный динамик Honor YoyoСуббренд Huawei, Honor выпустил свой первый умный динамик Honor Yoyo вместе со смартфоном Honor V20. ...
Стали известны цена и цветовые решения S...
Стали известны цена и цветовые решения SSony Xperia XA3 Ultra будет представлена на выставке CES 2019. До события осталось менее двух недель, и н...
T-Mobile Content Transfer позволяет легк...
T-Mobile Content Transfer позволяет легкЕсли вы стали обладателем нового Apple iPhone и вам нужно перенести данные с текущего телефона Android, п...
Искусственный свет - предмет повседневно...
Искусственный свет - предмет повседневноИскусственный свет стал для нас насколько привычным, что мы даже перестали замечать и обращать внимание, ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)
Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкойОбзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой
Обзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлениемОбзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлением
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастовОбзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов
Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor