Рендеры Motorola Moto G50 официально слили

Сегодня днем неанонсированный смартфон Motorola Moto G50 был замечен китайским центром сертификации TENAA. Немного позже, вечером того же дня, по данным dealntech, в сеть просочились рендеры данного смартфона в двух цветовых вариантах, и они совпадают с изображениями в сертификате TENAA. Судя по рендерам, опубликованным в сливе, мы видим тройные камеры на задней панели нового смартфона Motorola. Кроме того, под основной камерой можно увидеть надпись 48MP Quad-Pixel — вероятно, это разрешение основной камеры устройства. На задней панели также есть датчик отпечатков пальцев с выгравированным внутри логотипом Moto. К сожалению, информации о стоимости данного устройства пока что нет, но анонс должен состояться в самое ближайшее время.