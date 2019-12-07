Рендеры OnePlus 8 Lite

2019-12-07, Автор - Anna; Продукт - OnePlus 8 Lite ; [20]
В сети появились предположительные рендеры OnePlus 8 Lite, который похож на телефоны Samsung, включая Galaxy S11.

Новая версия Lite не только отличается от своих братьев и сестер в отношении дисплея, но также имеет другой дизайн квадратной камеры на задней панели. OnePlus 8 Lite имеет изогнутую спину, покрытую стеклом. Аппарат получит USB Type-C, но нет аудиоразъема.

Ползунок предупреждения находится справа вместе с кнопкой питания, а клавиши регулировки громкости слева. Внизу есть два отверстия для динамика, а на противоположной стороне находится лоток для SIM-карты.

Комментарии и отзывы OnePlus 8 Lite
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