В сети появились предположительные рендеры OnePlus 8 Lite, который похож на телефоны Samsung, включая Galaxy S11.

Новая версия Lite не только отличается от своих братьев и сестер в отношении дисплея, но также имеет другой дизайн квадратной камеры на задней панели. OnePlus 8 Lite имеет изогнутую спину, покрытую стеклом. Аппарат получит USB Type-C, но нет аудиоразъема.

Ползунок предупреждения находится справа вместе с кнопкой питания, а клавиши регулировки громкости слева. Внизу есть два отверстия для динамика, а на противоположной стороне находится лоток для SIM-карты.