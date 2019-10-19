Рендеры OnePlus 8 Pro

В сети появились первые рендеры грядущего смартфона OnePlus 8 Pro. Судя по изображениям, OnePlus может заменить всплывающую селфи-камеру, используемую в OnePlus 7 Pro и 7T Pro, на объектив под вырезом в дисплее.

Изображения также показывают четвертый датчик на задней панели - 3D-датчик времени полета для определения глубины. Ожидается, что у OnePlus 8 Pro будет 6,65-дюймовый изогнутый дисплей с частотой 90 Гц, который немного меньше, чем 6,67-дюймовый дисплей, установленный на 7T Pro. Помимо потери всплывающей селфи-камеры, информация предполагает, что мы не увидим много значимых изменений в следующем устройстве OnePlus, релиз которого состоится в 2020 году.