Рендеры на основе CAD для iPhone XI

В сети появилась утечка якобы «окончательных» рендеров на основе CAD для iPhone XI. Apple может похвастаться новым дизайном устройства на презентации этой осенью.

В выступе на задней панели находятся три сенсора камеры и довольно большая светодиодная вспышка, а также отверстие для микрофона. Интересно, что вся задняя часть устройства выполнена из одного листа стекла, которые также покрывает выступ камеры.

Устройство имеет 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей, размер которого не изменился по сравнению с iPhone X и XS. Размеры iPhone XI составят 143,9 х 71,4 х 7,8 мм, а XS - 143,6 х 70,9 х 7,7 мм. Переключатель отключения звука на боковой панели похож на те, что были на старых iPad.