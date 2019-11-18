Рендеры смартфона Honor V30 с модемом 5G

Издание 91mobiles поделилось рендерами смартфона Honor V30, который еще не был представлен официально. Аппарат получит тройную основную камеру в прямоугольном вертикальном блоке, встроенную в экран селфи-камеру, модем 5G, два цвета корпуса(синий и оранжевый). Также у смартфона не будет 3,5 мм аудиоразъема.

Напомним, что Honor V30 прочат LCD-экран, чипсет Kirin 980, батарею на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperCharge на 22.5 Вт. Honor V30 Pro приписывают процессор Kirin 990, OLED-дисплей, аккумулятор на 4200 мАч, быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.