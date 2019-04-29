Рендеры выступа камеры iPhone 2019 года

Apple приложила немало усилий, чтобы разработать выступающую квадратную конструкцию камеры предстоящих iPhone XI и iPhone XI Max. Как ожидается, компания использует новую и уникальную заднюю панель, сделанную из единой стеклянной панели, которая также будет покрывать выступ камеры.

В сети появились рендеры тройного модуля камеры, с металлическим ободком и защитой из сапфирового стекла. Цвет выпуклости будет соответствовать цветовому варианту, чтобы они лучше сочетались с окружающей рамкой для «незаметного» вида.