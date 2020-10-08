Рендеринг LG W31 и ключевые характеристики просочились

Южнокорейская компания LG работает над смартфоном LG W31. Появление LG W31, похоже, не за горами, поскольку он появился со своими ключевыми характеристиками и изображением в консоли Google Play.

На изображении телефона видно, что он оснащен дисплеем с вырезом в виде капли. Точный размер экрана не указывается. Поскольку это бюджетное устройство, скорее всего, оно будет оснащено ЖК-экраном. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 10. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek MT6762, т.е. чипсет Helio P22 в паре 4 ГБ ОЗУ. Остальные детали смартфона LG W31 в настоящее время остаются в секрете.
Комментарии и отзывы LG W31
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