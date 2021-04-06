Режим вождения Google Assistant доступен теперь доступен в других странах

Режим вождения Google Assistant - это функция, которая помогает пользователям, находящимся на колесах, слушать звуковые уведомления на своем совместимом смартфоне Android, совершать или принимать звонки, а также отправлять сообщения с помощью своего голоса. Это функция была разработана для обеспечения безопасности во время вождения, поскольку пользователь может выполнять множество действий, просто используя голосовую подсказку. Эта функция совместима со смартфонами с операционной системой Android 9.0 или выше, а также с минимальным объемом оперативной памяти 4,0 ГБ. К сожалению, функция режима движения не работает в ландшафтном режиме. Поэтому пользователям необходимо убедиться, что смартфон находится в портретном режиме, прежде чем активировать режим вождения Google Assistant.

Теперь несколько стран могут вскоре присоединиться к Соединенным Штатам в качестве стран, где работает режим вождения Google Assistant. Функция режима вождения была запущена в 2020 году в Соединенных Штатах, и, по имеющимся сведениям, она уже работает в США, в то время как несколько других находятся в очереди на развертывание.

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