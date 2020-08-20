Рыночная стоимость компания Apple достигла отметки 2 триллиона долларов

Еще в августе 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья стоимость составила 1 триллион долларов. За два года компания удвоила свою стоимость, то есть каждая акция компании стоит 467,80 долларов. Несмотря на то, что фондовый рынок является постоянно движущей силой, Apple может потерять свою цену. Компания Apple с начала июня начала расти на 3,5% в среднем каждую неделю. Компания добавила в свой арсенал услуги по подписке, включая Apple News +, Apple Music и Apple TV +, что позволило увеличить доходы, а в сентябре Apple анонсирует свой iPhone следующего поколения, что вызовет еще большую волну на фондовом рынке.

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Рыночная стоимость компания Apple достигла отметки 2 триллиона долларов

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