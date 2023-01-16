Рынок ПК и ноутбуков упал ещё на 16%

Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что в период пандемии спрос на ноутбуки и компьютеры вырос в несколько раз, потому что многие пользователи работали из дома. Но пандемия вроде как закончилась, так что пользователи начали постепенно возвращаться в офисы и спрос на компьютеры начал падать — на текущий момент аналитики заявили, что общий объём проданных компьютеров по всему миру за 2022 год упал на 16% по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Это весьма внушительное снижение объёма продаж, потому что в мировых масштабах 16% компьютеров — просто безумное количество проданных единиц электроники. И специалисты считают, что причина именно в пандемии, которая положительно повлияла на продажи, а теперь всё возвращается к прежнему уровню.

Более того, аналитики считают, что на самом деле продажи ещё упадут, потому что пользователи купили себе ноутбуки в пандемию и теперь несколько лет обновлять их они точно не планируют. Соответственно, продажи будут падать ещё года два как минимум, после чего производители вновь смогут продавать то же количество моделей, что и до коронавируса. Но для пользователей это хорошие новости — если спрос падает на текущий момент, то и цены будут немного более низкими, чем если бы ноутбуки разбирали, как горячие пирожки. Это очень важный момент, на который точно стоит обратить своё внимание, потому что сейчас, теоретически, цены на ноутбуки и ПК самые привлекательные. Самое время задуматься о покупке.
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