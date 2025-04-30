Рынок ПК показал колоссальный рост

По данным нового отчёта International Data Corporation, рынок персональных компьютеров показал значительный подъём. Согласно данным IDC, наибольший рост по сравнению с прошлым годом наблюдался именно в сегменте персональных устройств — продажи ноутбуков и настольных ПК резко выросли, в основном из-за неопределённости, вызванной возможным введением американских тарифов на продукцию из стран с доминирующим производством вроде Китая. Это подтолкнуло производителей, дистрибьюторов и конечных потребителей к срочным закупкам, пока цены ещё не выросли. IDC сообщает, что это уже второй квартал подряд, когда наблюдается устойчивый рост в сегменте персональных компьютеров — на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи ноутбуков выросли на 26,9%, а настольных систем — сразу на 35,3%, обеспечив совокупную выручку в 4,07 миллиарда долларов.

Удивительно, но продажи рабочих станций показали ещё более впечатляющий рост — на 49,3% от года к году. Это объясняется срочными закупками со стороны дистрибьюторов и розничных сетей, стремившихся сформировать запасы до вступления тарифов в силу. Доход дистрибьюторов в целом вырос на 7,6%, достигнув 19,9 миллиарда долларов. Хотя многие IT-сегменты также испытали на себе последствия тарифной политики, вторым по степени роста стал рынок программного обеспечения. Несмотря на то, что ПО напрямую не подпадает под пошлины, продажи выросли на 13,2% по сравнению с прошлым годом, принеся почти 4,5 миллиарда долларов.
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