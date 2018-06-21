Рынок игровых ноутбуков неумолимо растет

В последнее время на рынке игровых ноутбуков можно наблюдать достаточно интересную картину — производители стали активно разрабатывать и запускать свои крутые решения. И если раньше мы видели новый девайс раз в пару месяцев, то теперь буквально каждые две недели что-то интересное анонсируют, да и мощность ноутбуков постоянно растет. Еще год назад производительные игровые ноутбуки стоили громадных денег — нужно было буквально отдавать по 4-5 тысяч долларов, чтобы получить что-то достойное. Сейчас же за 1500-2000 долларов можно купить отличное решение для работы и отдыха. Все дело в том, что рынок компьютеров постепенно умирает, пользователи хотят компактности. И производители игровых ноутбуков им эту компактность предоставляют. Будем надеяться, что в будущем развитие технологий только продолжится.