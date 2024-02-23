Рынок складных смартфонов вырост на четверть всего за год

Отчёт аналитического агентства TrendForce показывает, что поставки складных смартфонов выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. В итоге производители смартфонов смогли продать целых 15,9 миллионов складных смартфонов в 2023 году и, как вы могли догадаться, Samsung занимает львиную долю этого сегмента рынка. Также стоит учитывать, что по данным специалистов поставки складных смартфонов могут вырасти до 17,7 миллионов единиц к концу года, что означает еще 11% роста. Ещё аналитики считают, что Samsung собирается выпустить три складных смартфона в этом году, включая более доступную версию Galaxy Z Fold 6, а это может положительно сказаться на объёмах продаж. Да и другие производители тоже не отстают — на рынке сейчас очень много крупных компаний, которые выпускают складные смартфоны и весьма успешно.

При этом аналитики утверждают, что удержание клиентов в сегменте складных смартфонов в настоящее время низкое из-за проблем с качеством сборки, с которыми столкнулись пользователи более старых моделей. Из-за этого рынок потерял доверие к складным гаджетам и крупным производителям нужно вновь завоёвывать доверие аудитории. Кроме того, сильно бъёт по спросу цена. Большинство складных смартфонов стоят более 1500 долларов, а это очень много денег за не самый надёжный смартфон, который пока что по качеству до классических гаджетов не дотягивает. Но рынок всё равно растёт и в ближайшем будущем складных смартфонов, вероятно, будет только больше.