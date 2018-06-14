Рынок смартфонов 2018 - продавай как можешь?

На протяжении последних двух лет стало очевидным, что рынок смартфонов насытился и бурный рост доли китайских производителей на рынке в 2017-м году оказался подтверждением данного факта. На фоне роста популярности китайских смартфонов начался резкий спад спроса на модели некогда топовых производителей, таких как Apple, Samsung, LG, Sony и т.д. Падение данного спроса привело к тому, что многие производители заставляют решиться потенциального покупателя на покупку с помощью различных подарков, бонусов и разрешением продавать свои топовые модели через различные интернет-магазины по несколько заниженными ценам. В условиях глобализации рынков - это приятный дополнительный бонус для покупателя.

Ярким примером низких цен на смартфоны может служить интернет-магазин в Азербайджане - https://maxi.az/ru/telefonlar-ve-plansetler/telefonlar/smartfonlar/ . Любой проживающей в нашей стране может заказать смартфон и оформить доставку к себе домой. Стоимость смартфонов за границей ниже, покупка в определенных интернет-магазинах еще снижает их стоимость, а доставка частных покупок по почте до определенной суммы налогами не облагается. Этим пользуются многие отечественные интернет-магазины продавая смартфоны Apple, Samsung по цене до 1/3 ниже рыночной.

По итогам первого квартала 2018 года рынок смартфонов в штучном выражении сократился на 0,3%. При этом доля устройств по управлением Android превысило 85%, а доля iOS сократилась до 15%. Тенденция роста популярности решений под управлением Android объясняется популярностью данной операционной системы в бюджетных смартфонах, в частности, производимых в Китае. Всем известно, что недавно корпорация ZTE согласилась заплатить огромный штраф в бюджет США за нарушение санкций в отношении Ирана и Северной Кореи. Данные санкции лишали компанию всех американских технологий и делало производство смартфонов невозможным. Данный случая подтвердил тот факт, что технологически развитые страны живут на проценте от каждой проданной технологии и могут существовать без производителей самостоятельно, а вот страны производители без технологий уже ничего не могут. В дальнейшем ситуация может измениться, индустрия не стоит на месте. Смещаются приоритеты и предпочтения со стороны пользователей и производителей. Меняются доли операционных систем и доли конкретных брендов.