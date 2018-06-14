Рынок смартфонов 2018 - продавай как можешь?

2018-06-14, Автор - Айдар Ибрагимов; [90]

На протяжении последних двух лет стало очевидным, что рынок смартфонов насытился и бурный рост доли китайских производителей на рынке в 2017-м году оказался подтверждением данного факта. На фоне роста популярности китайских смартфонов начался резкий спад спроса на модели некогда топовых производителей, таких как Apple, Samsung, LG, Sony и т.д. Падение данного спроса привело к тому, что многие производители заставляют решиться потенциального покупателя на покупку с помощью различных подарков, бонусов и разрешением продавать свои топовые модели через различные интернет-магазины по несколько заниженными ценам. В условиях глобализации рынков - это приятный дополнительный бонус для покупателя.

Ярким примером низких цен на смартфоны может служить интернет-магазин в Азербайджане - https://maxi.az/ru/telefonlar-ve-plansetler/telefonlar/smartfonlar/. Любой проживающей в нашей стране может заказать смартфон и оформить доставку к себе домой. Стоимость смартфонов за границей ниже, покупка в определенных интернет-магазинах еще снижает их стоимость, а доставка частных покупок по почте до определенной суммы налогами не облагается. Этим пользуются многие отечественные интернет-магазины продавая смартфоны Apple, Samsung по цене до 1/3 ниже рыночной.

По итогам первого квартала 2018 года рынок смартфонов в штучном выражении сократился на 0,3%. При этом доля устройств по управлением Android превысило 85%, а доля iOS сократилась до 15%. Тенденция роста популярности решений под управлением Android объясняется популярностью данной операционной системы в бюджетных смартфонах, в частности, производимых в Китае. Всем известно, что недавно корпорация ZTE согласилась заплатить огромный штраф в бюджет США за нарушение санкций в отношении Ирана и Северной Кореи. Данные санкции лишали компанию всех американских технологий и делало производство смартфонов невозможным. Данный случая подтвердил тот факт, что технологически развитые страны живут на проценте от каждой проданной технологии и могут существовать без производителей самостоятельно, а вот страны производители без технологий уже ничего не могут. В дальнейшем ситуация может измениться, индустрия не стоит на месте. Смещаются приоритеты и предпочтения со стороны пользователей и производителей. Меняются доли операционных систем и доли конкретных брендов.


Комментарии:
Telegram-каналы вытеснят Вконтакте с Ру...
Telegram-каналы вытеснят Вконтакте с РуНи для кого не является секретом, что в нашей стране на протяжении всего года ведется активная борьба ...
Игровой мини-ПК Chuwi HiGame оценен в 80...
Игровой мини-ПК Chuwi HiGame оценен в 80На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств на игровой мини-ПК Chuwi HiG...
Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорог...
Обзор Cooler Master Hyper H412R. НедорогВ начале месяца мы проводили тестирование новой системы воздушного охлаждения ...
Смартфоны Oppo R15s и R15s Pro получат а...
Смартфоны Oppo R15s и R15s Pro получат аВ базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения новых смартфонах Oppo с каталожными номерами...
Бюджетный планшет Huawei MediaPad C5 пол...
Бюджетный планшет Huawei MediaPad C5 полВ то время как рынок планшетов с каждым годом сокращается, компания Huawei лишь увеличивает продажи в это...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark выше...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark вышеКомпания Xiaomi выпустила новую, синюю, версию игрового смартфона Black Shark, который изначально был пре...
Microsoft HoloLens 2 готовится к релизу ...
Microsoft HoloLens 2 готовится к релизу Появилась информация о том, что гарнитура виртуальной реальности Microsoft HoloLens 2 поступит в продажу ...
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-0052...
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-0052В конце весны компания LOGITECH расширила модельный ряд беспроводных мышек, ориентированных на эксплуатац...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждениеОбзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждение
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005282), Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005282), Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелямиОбзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелями
Обзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камеройОбзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камерой
Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi 6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor