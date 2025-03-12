Рынок умных часов впервые в истории обвалился

В 2024 году мировой рынок смарт-часов впервые за всю историю показал снижение, сократившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Apple сохранила лидерство, но её поставки упали на 19%. На втором месте оказалась Huawei, увеличившая отгрузки на 35% благодаря сильному китайскому рынку и широкому ассортименту — от базовых носимых устройств и детских часов до продвинутых моделей. Samsung занял третье место с ростом 3%, чему способствовали продажи Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. Самым впечатляющим оказался успех Xiaomi, которая увеличила поставки на 135%.

Основным фактором стало снижение спроса в Индии — здесь рынок умных часов столкнулся с медленным циклом обновления, недостатком инноваций и неудовлетворительным пользовательским опытом у первых покупателей. При этом Китай впервые стал крупнейшим мировым рынком смарт-часов, увеличив поставки на 6% и обновив исторический максимум. Лидерами здесь выступили Huawei, Imoo (BKK) и Xiaomi. Соответственно, эксперты ожидают медленного восстановления рынка в 2025 году. Основными драйверами роста станут глубокая интеграция ИИ и расширенные функции мониторинга здоровья в будущих моделях. С другой стороны, стоит понимать, что таких темпов роста, как раньше, у умных часов уже не будет. Это связано с тем, что пользователи, купив умные часы, не меняют их в течение лет пяти, а это негативно сказывается на общих продажах устройств из сегмента носимой электроники. Впрочем, это и так было вполне ожидаемо.
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