Рынок умных часов впервые в истории обвалился

Основным фактором стало снижение спроса в Индии — здесь рынок умных часов столкнулся с медленным циклом обновления, недостатком инноваций и неудовлетворительным пользовательским опытом у первых покупателей. При этом Китай впервые стал крупнейшим мировым рынком смарт-часов, увеличив поставки на 6% и обновив исторический максимум. Лидерами здесь выступили Huawei, Imoo (BKK) и Xiaomi. Соответственно, эксперты ожидают медленного восстановления рынка в 2025 году. Основными драйверами роста станут глубокая интеграция ИИ и расширенные функции мониторинга здоровья в будущих моделях. С другой стороны, стоит понимать, что таких темпов роста, как раньше, у умных часов уже не будет. Это связано с тем, что пользователи, купив умные часы, не меняют их в течение лет пяти, а это негативно сказывается на общих продажах устройств из сегмента носимой электроники. Впрочем, это и так было вполне ожидаемо.