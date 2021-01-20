Рынок восстановленных смартфонов в упадке

Как мы все знаем, COVID-19 затронул в негативном каждый сектор, от технологий до сельского хозяйства, и индустрия смартфонов не является исключением. Например, мировые поставки смартфонов снизились на 8%. С другой стороны, другое исследование показывает, что рынок восстановленных смартфонов также упал в 2020 году. Фактически, рынок отремонтированных смартфонов считается вторичным рынком. Хотя, конечно, если производитель сам ремонтирует гаджет, то он использует новые компоненты, обновляет софт и даже дает гарантию на год или половину гарантии от нового смартфона. И несмотря на это мировой рынок отремонтированных смартфонов упал на 9% в 2020 году по сравнению с 2019. Причина, видимо, в том, что пользователи сейчас не горят желанием покупать БУ-устройства.