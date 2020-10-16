Роберт Дауни мл. прорекламировал OnePlus 8T

Роберт Дауни младший и компания OnePlus выпустили рекламное видео, посвященное новенькому флагману OnePlus 8T. Ролик акцентирует внимание на нескольких особенностях устройства, вроде быстрой зарядки Warp Charge мощностью 65 Вт и дисплея с частотой обновления 120 Гц. Что до «Железного человека, то он является амбассадором OnePlus уже на протяжении нескольких лет.

Напомним, что смартфон оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).