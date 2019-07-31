Роберт Дауни мл. рекламирует OnePlus 7 Pro со смартфона Huawei P30 Pro

Как известно, один из самых популярных актеров Голливуд Роберт Дауни младший является амбассадором и лицом бренда OnePlus. На днях он опубликовал на своей страничке очередной многозначительный пост о бренде OnePlus, что, конечно же, нормально, когда у тебя контракт с этой компанией. Вызывает вопросы лишь то, что пост был опубликован со смартфона Huawei P30 Pro. Вариантов здесь два. Первая – это ошибка нерадивого сотрудника PR-команды актера. Второе – Дауни-младший обожает мобильную фотографию и потому выбирает для нее лучший камерофон. Шутки шутками, но в OnePlus вряд ли обрадовались такому фейлу, ведь их флагман напрямую конкурирует с Huawei P30 Pro как камерофон и как топовый смартфон.