Roccat представила гарнитуру Renga Boost стоимостью в 60 долларов

Представлена универсальная гарнитура Roccat Renga Boost стоимостью в 60 долларов. Новинка получила надежный усиленный корпус, а также наделена 50-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. В наличии аппарата имеется 3,5-миллиметровый коннектор, который можно использовать с персональными компьютерами, игровыми консолями, смартфонами, планшетами и другими устройствами. Предусмотрены микрофон на поворотной штанге и небольшой пульт управления с регулятором громкости. Старт продаж устройства ожидается в ближайшее время.