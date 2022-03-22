Roccat представляет наушники Scout Air и Syn Buds Air

Самый продаваемый бренд игровых гарнитур для консолей Turtle Beach и отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК ROCCAT сегодня объявили о поступлении в розничную продажу совершенно новых беспроводных игровых наушников Scout Air и SYN Buds Air.

Беспроводные наушники Turtle Beach Scout Air и ROCCAT SYN Buds Air, идеально подходящие для геймеров, совместимы с iOS, Android и другими устройствами с поддержкой Bluetooth, такими как Nintendo Switch, ПК с Windows и Mac. Для мобильных игр Scout Air и SYN Buds Air имеют игровой режим с малой задержкой 60 мс, обеспечивающий распознавание шагов во время баталий. Двойные микрофоны четко улавливают голосовой чат, а встроенный аккумулятор обеспечивает 20 часов автономной работы. Scout Air и SYN Buds Air имеют класс защиты IPX4 от пота и воды.

Настраиваемое сенсорное управление, простой выбор пресетов эквалайзера, активация игрового режима с малой задержкой и мониторинг заряда батареи доступны через приложение Audio Hub от Turtle Beach для Scout Air и через приложение SYN Buds Air от ROCCAT. Беспроводные наушники Scout Air от Turtle Beach и SYN Buds Air от ROCCAT доступны на веб-сайтах Turtle Beach и Roccat по рекомендованной розничной цене 99,99 долларов.

Комментарии и отзывы Roccat Scout Air
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