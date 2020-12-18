Роскачество оценило Xiaomi Mi 10T Lite выше iPhone 12 mini

Роскачество опубликовало список лучших смартфонов года в категории до 30 тысяч рублей. В тройку лучших вошли исключительно китайские модели: Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme 7 Pro и Poco X3 NFC с 3,8127, 3,7994 и 3,7527 баллами. Любопытно, их средний балл выше, чем у более дорогого iPhone 12 mini (3,712 балла). Эксперты отметили высокую производительность, отличное качество звучания, AMOLED-дисплей и длительность автономной работы.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T Lite оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 750G флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовый экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+, 84% охватом цветовой палитры NTSC и яркостью 450 кд/м2, стереодинамиками, тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC и ИК-излучателем.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T Lite
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
Microsoft Surface Duo выйдет за пределы США

Пару месяцев назад в американской продаже появился складной смартфон Microsoft Surface Duo, но большой по...
Смарт-часы Redmi Watch оценены в 40 долларов

Компания Redmi представила первые умные часы Redmi Watch, которые, как и предполагалось, оказались очень ...
Nokia C1 Plus запущен в Китае по цене 76 долларов

Компания HMD Global выпустила смартфон начального уровня Nokia C1 Plus в Китае по цене 76 долларов США. Н...
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Фен Xiaomi MIJIA H900 с 12 режимами сушк...
Фен Xiaomi MIJIA H900 с 12 режимами сушкКомпания Xiaomi выпустила фен для волос MIJIA H900. С сегодняшнего дня его можно купить через Xiaomi Mall...
Запуск смартфона Huawei Enjoy 20 SE сост...
Запуск смартфона Huawei Enjoy 20 SE состHuawei Enjoy 20 SE оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с вырезом в центре верхней части. Разрешение экрана сос...
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший ...
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший Не так давно в рамках лимитированной распродажи Xiaomi провели запуск смартфона Poco X3 NFC, ставшего пер...
Одноплатный ПК Boardcon EMH6 поддерживае...
Одноплатный ПК Boardcon EMH6 поддерживаеКомпания Boardcon представила одноплатный ПК EMH6, который подойдет в качестве основы для ТВ-приставок, и...
Raijintek Paean Premium корпус для энтуз...
Raijintek Paean Premium корпус для энтузRaijintek представила новый корпус Paean Premium для энтузиастов. Корпус предлагает широкую совместимость...
OnePlus подтвердила задержку обновлений ...
OnePlus подтвердила задержку обновлений Компания OnePlus признала отсутствие последних обновлений программного обеспечения для смартфонов OnePlus...
Apple AirPods 3 будет анонсирован в март...
Apple AirPods 3 будет анонсирован в мартApple создала успешную линейку продуктов в виде AirPods - настоящих беспроводных наушников компании. На с...
Microsoft представила новый Surface Lapt...
Microsoft представила новый Surface LaptMicrosoft анонсировала самый легкий и доступный ноутбук Surface. ...
ByteDance отклонила предложение Microsof...
ByteDance отклонила предложение MicrosofИтак, многомесячная битва за приобретением приложения социальной сети TikTok в США подошла к концу, и о...
Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитов...
Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитовРемонтники из iFixit опубликовали полную разборку смартфона iPhone 12, который получил 6 баллов по шкале ...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен ...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен Компания ID-Cooling представила процессорный кулер SE-225-XT Black, предназначенный для чипов AMD в испол...
Huawei и Leica всё ещё партнёры...
Huawei и Leica всё ещё партнёрыНедавно появился новый слух о том, что партнерство Huawei и Leica истекло. Однако китайский технологическ...
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor