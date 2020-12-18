Роскачество оценило Xiaomi Mi 10T Lite выше iPhone 12 mini

Роскачество опубликовало список лучших смартфонов года в категории до 30 тысяч рублей. В тройку лучших вошли исключительно китайские модели: Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme 7 Pro и Poco X3 NFC с 3,8127, 3,7994 и 3,7527 баллами. Любопытно, их средний балл выше, чем у более дорогого iPhone 12 mini (3,712 балла). Эксперты отметили высокую производительность, отличное качество звучания, AMOLED-дисплей и длительность автономной работы.

Напомним, что Xiaomi Mi 10T Lite оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 750G флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовый экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+, 84% охватом цветовой палитры NTSC и яркостью 450 кд/м2, стереодинамиками, тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC и ИК-излучателем.