Роскошное юбилейное издание - ASUS ZenBook 13 Edition 30

ASUS представляет ZenBook 13 (UX334FL) в эксклюзивном дизайне «Edition 30» в честь 30-летия компании.

В выпуске 30 ASUS сочетает современные технологии с традиционными элементами. Юбилейный логотип на крышке дисплея украшен гальваническими наночастицами из розового золота 750 пробы, обеспечивающими длительный блеск.

Внутри находится процессор Intel Core i7 8-го поколения, дискретная графика NVIDIA GeForce MX250, до 16 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe. Ноутбук оснащён 13-дюймовым безрамочным дисплеем с соотношением площади экрана к поверхности корпуса 95 %. Также ноутбук получил дополнительный эркран вместо тачпада - ScreenPad.

В соответствии с внешним видом, ZenBook доступен с набором качественных аксессуаров. Они включают в себя жемчужно-белую мышь, VIP-карту, коврик для мыши в кожаном стиле, коробку для мыши, адаптер для зарядки, эксклюзивную коробку для ноутбука и сумку. ASUS ZenBook 13 Edition 30 (UX334FL) доступен по цене от 1699 евро.